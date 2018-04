Am WasserCluster Lunz einer internationalen Forschungseinrichtung suchen wir zum Eintrittsdatum 01.09.2018 eine/n engagierte/n

Organisationsassistentin/-en

20 bis 40 Std./Woche

Ihre Aufgaben

Veranstaltungsmanagement (Kurse, Seminare, Workshops,...)

Rechnungsabwicklung

Verwaltungstätigkeiten von Personalangelegenheiten (Bewerbermanagement,

Zeitlisten,…)

Erstellung von Statistiken

Allgemeine Sekretariats- und Organisationstätigkeiten

Kommunikation in deutscher und englischer Sprache in Wort und Schrift

Ihr Profil

Abschluss einer höheren Schule

Sehr gute MS-Office Kenntnisse

Hohe kommunikative und organisatorische Kompetenz

Berufserfahrung im Verwaltungsbereich

Sehr gute Englisch-Kenntnisse

Fähigkeit zum eigenständigen Arbeiten und Teamfähigkeit

Flexibilität und Belastbarkeit

Ihre Perspektive

Es erwartet Sie eine anspruchsvolle und interessante Tätigkeit mit guten Entwicklungsmöglichkeiten in einem kreativen, hoch motivierten Team an einer international renommierten Forschungseinrichtung im Umweltforschungsbereich.

Die Stelle wird ab 01.09.2018 besetzt. Dienstort ist Lunz am See, Niederösterreich. Das Monatsgehalt beträgt EUR 2.000,00 brutto für 40 Std./Woche. Bereitschaft zu einer höheren Vergütung besteht bei entsprechender Qualifikation und Ausbildung.

Wir freuen uns auf Ihre überzeugende Bewerbung bis 18.05.2018 an:

WasserCluster Lunz – Biologische Station GmbH, Dr. Carl Kupelwieser Promenade 5, 3293 Lunz am See, office@wcl.ac.at