Ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich von Biomassefeuerungs- u. Anlagenbau sucht zur Unterstützung der mechanischen Fertigung zum sofortigen Eintritt:

Anlagenbediener/in Plasmaschneidanlage

Aufgaben:

Bedienung und Überwachung der CNC-Plasmaschneidanlage Marke: MicroStep

Maschine nach Vorgaben rüsten, anfahren, einstellen und produktiv begleiten

Wechseln der Blechformate für die erforderlichen Zuschnitte

Laufende Kontrolle der Medienzufuhr (Druckluft, Sauerstoff, Stickstoff)

Sicherstellen der Betriebsbereitschaft (Sauberkeit, einfache Prüfvorgänge)

Anforderungen:

Erfahrung in der Bedienung von Anlagen und Maschinensteuerungen, vorzugsweise CNC-Maschinen, von Vorteil (Eine umfassende Einschulung wird geboten)

Handwerkliches Geschick

Gute körperliche Allgemeinverfassung (Heben und Manipulieren von schweren Metallteilen notwendig)

Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein

Sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise

Hohe Affinität zur Technik

Im Sinne des Gleichstellungsgesetzes wenden wir uns gleichermaßen an männliche wie weibliche Bewerber.

Basisgehalt: € 2.096,36 brutto/Monat laut Kollektivvertrag Verw.Gr. D (zzgl. Zulagen und Überstunden), Überzahlung abhängig von beruflicher Qualifikation und Erfahrung selbstverständlich.

Dienstort: 2564 Weissenbach a.d.Triesting



Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie an:

Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH

z. Hd. Frau Schifböck, A-2564 Weissenbach,

Hainfelderstraße 69, Tel.: 02672/890-0, Fax: DW 13

per E-Mail an: bewerbungen@polytechnik.at