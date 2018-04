Wachsen Sie mit uns. Unterstützen Sie exzellente Forschung.

IST Austria ist ein kontinuierlich wachsendes, internationales Institut in Klosterneuburg bei Wien, das Spitzen­forschung in den Bio- und Formalwissenschaften sowie in der Physik und Chemie betreibt. Als MitarbeiterInnen der Administration und der Scientific Service Units unterstützen wir unsere WissenschaftlerInnen bei ihrer exzellenten Forschungsarbeit.

AssistentIn für Forschungsgruppen

Vollzeit (40 Stunden/Woche)

In dieser Position unterstützen Sie unsere ProfessorInnen sowie ihre Forschungsgruppen in allen administrativ-organisatorischen Agenden. Sind Sie interessiert, wie Ihre zukünftige Arbeitsumgebung aussehen könnte? Dieses kurze Video gibt Einblicke!

Ihre Aufgaben

Proaktive Unterstützung der ProfessorInnen und ihrer internationalen Forschungsgruppen in allen administrativen & organisatorischen Belangen

Verantwortung für eine effiziente Büroorganisation sowie das Bestellwesen

Termin- und Reisemanagement

Organisation, Vor- und Nachbereitung von Meetings, Workshops und weiteren Veranstaltungen

Ansprechperson für Gäste und Academic Visitors am Campus

Schnittstelle zu wissenschaftlichen & administrativen Abteilungen, zu GastwissenschaftlerInnen, Kooperationspartnern, etc.

Ihr Profil

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Mehrjährige Berufserfahrung im Assistenz- oder einem vergleichbaren Bereich

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort & Schrift (Institutssprache ist Englisch)

Sehr gute EDV-Anwenderkenntnisse

Hohe Kommunikationsfähigkeit und soziale Kompetenz sowie Freude an der Unterstützung der WissenschafterInnen und der Arbeit im Team

Hohe Serviceorientierung und sehr gute organisatorische Fähigkeiten

Genaue und selbständige Arbeitsweise

Wir bieten

Eine herausfordernde Position in einem dynamischen & wachsenden Umfeld

Ein interessantes & zukunftsweisendes Aufgabengebiet

Flexible Arbeitszeiten & betriebliche Sozialleistungen

Eine internationale & offene Kultur

Eine wertschätzende & respektvolle Arbeitsumgebung

Wir legen viel Wert auf Vielfalt und setzen uns für Gleichbehandlung ein

Kostenloser Shuttle-Bus von Wien (Station Heiligenstadt, Dauer: ca. 22 min.)

Für diese Position ist ein Mindestgehalt von EUR 2.100,-- brutto/Monat vorgesehen. Eine Überzahlung ist je nach Aus-bildung, Qualifikation und Berufserfahrung möglich. Es handelt sich bei dieser Position um eine Karenzvertretung befristet für 12 Monate mit Option auf Verlängerung.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebenslauf, Anschreiben, Zeugnissen) per eMail an:

recruiting@ist.ac.at

Institute of Science and Technology Austria | Am Campus 1 | 3400 Klosterneuburg | +43 (0)2243/9000 0 | www.ist.ac.at