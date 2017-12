NÖ-Interessenvertretung Sitz St. Pölten

Als moderne Interessenvertretung verbinden wir die Anliegen unserer Mitglieder mit einem zukunftsfähigen gesellschaftlichen Auftrag. Als führender Bildungs- und Servicepartner der Wirtschaft verstärken wir nun unser eingespieltes Team im Bereich Buchhaltung und Kostenrechnung.



Das Tätigkeitsfeld, das Sie vorfinden werden, umfasst die Koordination und Mitarbeit in der laufenden Buchhaltung (Debitoren, Kreditoren, Bank, Kassa, Reisekosten, etc). Neben dem Meldewesen (UVA, §109a-Meldung) zählen zu Ihren Aufgaben auch Kostenrechnung, Erstellung von Forecasts und Reports sowie die Mitarbeit bei Voranschlag und Rechnungsabschluss.



Für diese Position suchen wir eine/-n versierte/-n Buchhaltungs-Praktiker/-in mit Buchhalterprüfung sowie fundierten EDV-Kenntnissen (ideal in SAP). Analytisches Denken und Problemlösungskompetenz runden Ihr Profil ab. Persönlich erwarten wir von Ihnen Genauigkeit, aktives Engagement und Teamspirit. Wir bieten ein Jahresbruttogehalt ab EUR 23.198,00 mit Bereitschaft zur Überzahlung abhängig von Ihren Vorerfahrungen. Unser Berater freut sich auf Ihre Bewerbung:



Dr. Mayr et Partners Personal- und Managementberatung GmbH

* 3100 St. Pölten, Josefstraße 3 | tel +43(2742) 700 31-0

* Bewerbung unter: www.drmayr-personal.at/karriereangebote

oder office@drmayr-personal.at