Esterhazy agiert als eine der wichtigen wirtschaftlichen Kräfte und als bedeutender Impulsgeber im Burgenland und in der pannonischen Region. Die Unternehmensgruppe steht heute für Forst- und Landwirtschaft sowie für breite Naturschutzaufgaben. Immobilienverwaltung und -entwicklung im ländlichen Raum sind ein weiterer zentraler Geschäftsbereich, der auch die Pflege und Aufwertung der wichtigen historischen Denkmäler wie das Schloss Esterházy in Eisenstadt, die Burg Forchtenstein oder den Steinbruch St. Margarethen umfasst. Auch im Hospitalitybereich zeigt Esterhazy großes Engagement. Zusätzlich sind die zahlreichen Veranstaltungen sowie touristische und kulturelle Anlässe wichtige Triebfedern für die touristische Entwicklung der Region. Für den zentralen Firmenstandort in Eisenstadt besetzen wir zur Verstärkung unserer Finanz- & Controllingabteilung eine/n

Controller/in

In dieser abwechslungsreichen Funktion berichten Sie direkt an unseren Leiter Finanzen und Controlling und betreuen die Ihnen zugeordneten Unternehmensbereiche in sämtlichen Controlling-Agenden. Dazu zählt die Koordination der Budget- und Forecastprozesse, das Berichtswesen, die Liquiditätsplanung, die Begleitung von Projekten sowie die finanztechnische Betreuung der Unternehmensbereiche.

Sie erheben wirtschaftliche Kennzahlen, bereiten Daten auf und entwickeln darauf aufbauend Optimierungsmaßnahmen. Die Unterstützung bei der Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen rundet Ihr interessantes Aufgabengebiet ab.

Sie verfügen über eine abgeschlossene akademische betriebswirtschaftliche Ausbildung sowie über mindestens 5 Jahre einschlägige Berufserfahrung im Rechnungswesen und Controlling in einem herausfordernden Umfeld. Zudem verfügen Sie über gutes Bilanzverständnis und buchhalterische Kenntnisse. Idealerweise bringen Sie zusätzlich steuerliches Basiswissen mit. Wir wenden uns an zahlenaffine, unternehmerisch denkende Persönlichkeiten mit analytischen Fähigkeiten sowie überzeugender Kommunikations- und Argumentationsfähigkeit.



Haben Sie Interesse an einem spannenden und vielseitigen Aufgabengebiet in einem regionalen Leitbetrieb?

Dann bieten wir für diese Funktion ein Jahresbruttogehalt ab EUR 42.000,- mit Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender beruflicher Qualifikation und Erfahrung.



Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung an Iventa Wien unter www.bewerben.iventa.at, mit Angabe der Ref.-Nr. 56257 und evtl. Sperrvermerke.

Frau Natascha Winkler, BA, Tel.: +43 (1) 523 49 44 – 231