Wir verstärken unser Verkaufsteam am Standort Zentrale Neudörfl und suchen ab sofort motivierten

Energieverkäufer (m/w)

Vollzeit oder Teilzeit (>30h)

Ihre Aufgaben:

Sie sind zuständig für die laufende Betreuung und die lösungsorientierte Beratung von Bestands- und Neukunden

Erfassung von Aufträgen

Telefonverkauf von Pellets, Heizöl, Treib- und Schmiersto

Koordination mit Fuhrparkdisposition

Technische Beratung

Ihr Profil:

Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

Freude am Telefonieren und sympathische Telefonstimme

Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eigenverantwortung

Selbstmotivation und Ausdauer

Technisches Interesse

Wir bieten Ihnen laufende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie professionelle Einschulung und Integration ins MMM-Team und ein attraktives Gehalt ab EUR 28.200,- brutto pro Jahr auf Vollzeitbasis.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich inkl. Foto an

MMM Energie, 7201 Neudörfl , Schreinergasse 1 oder per Mail an zukunft@mmm-energie.at

Ihre Energie. Unser Ansporn. www.mmm-energie.at