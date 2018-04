In der Entwicklungsabteilung unserer Power Distribution Division in Schrems suchen wir eine/n



ENTWICKLER/KONSTRUKTEUR (M/W) FÜR NIEDERSPANNUNGSSCHALTANLAGEN



Ihre Aufgaben:

Entwicklung von elektromechanischen Konstruktionen für unsere neuen und bestehenden Niederspannungsverteiler auf Basis von Produktstandards und Kundenspezifikationen.

Erstellung der technischen Dokumentation unter Einhaltung interner Prozessvorgaben inklusive Koordination der Produkt-dokumentation mit TeamkollegInnen internationaler Entwicklungsstandorte

Konzeption, Planung, Durchführung und Dokumentation von Produktprüfungen und -freigaben

Mitarbeit bei der Herstellung von Prototypen und Prüfmustern sowie Koordination und Begleitung der erforderlichen Prüfungen in unabhängigen Testlaboratorien

Unterstützung bei Fertigungsüberleitungen und Produktimplementierungen

Unterstützung bei Kostenreduktionszielen (Design to Cost, Cost Out)

Fachexperte für unsere Produkte und Produktstandards sowie technischer und fachlicher Support für andere Abteilungen (vor allem Vertrieb, Produktmanagement, Qualität, Produktion)

Ihr Profil:

Abgeschlossene höhere technische Ausbildung im Bereich Elektrotechnik oder ähnliche Qualifikation

Mind. 2 Jahre einschlägige Berufserfahrung, vorzugsweise in der Entwicklung elektrischer Niederspannungsschaltanlagen oder ähnlicher Produkte

Praktische Kenntnisse in der Nutzung von CAD und Simulations-Programmen

Kenntnisse der relevanten Produktstandards und -normen wünschenswert

Six Sigma Kenntnisse und ERP Kenntnisse (SAP R3) von Vorteil

Kenntnisse in der Konstruktion und Fertigung von Blech- und Kunststoffteilen sowie elektrischer Verbindungen

Dynamische, innovationsgetriebene Persönlichkeit mit hoher Kommunikations- und Teamfähigkeit

Deutsch und Englisch fließend

Projekterfahrung in der Produktentwicklung wünschenswert sowie Erfahrung in bereichs- und standortübergreifenden Projekten

Bereitschaft zu projektbezogenen Dienstreisen (~ 10%)

Wir bieten Ihnen:

Herausfordernde Aufgaben in einem dynamischen und internationalen Umfeld sowie verantwortungsvolles, abwechslungsreiches und selbständiges Arbeiten

Attraktive Rahmenbedingungen mit den beruflichen Möglichkeiten eines Großunternehmens mit rund 95.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen

Je nach Qualifikation bieten wir ein Gehalt laut Österreichischem Kollektivvertrag für die Elektro- und Elektronikbranche in der entsprechenden Beschäftigungsgruppe, wobei frühere Dienstjahre in der jeweiligen Beschäftigungsgruppe berücksichtigt werden. Bereitschaft zur Überzahlung, je nach Berufserfahrung und Qualifikation.

Wenn Sie an der Mitarbeit in unserem Unternehmen interessiert sind, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an Eaton Industries (Austria) GmbH Personalabteilung

z. Hd. Andrea Hackl-Pascher

E-Mail: AndreaHackl-Pascher@eaton.com

3943 Schrems, Eugenia 1