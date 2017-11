Wir suchen Sie:

Erlebnisregionsbetreuung (m/w)

Die Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH ist als touristisches Kompetenzzentrum für die strategische Weiterentwicklung der gleichnamigen Ausflugs- und Urlaubsdestination verantwortlich. 2019 findet in Wiener Neustadt die Niederösterreichische Landesausstellung statt. In der südlichen Buckligen Welt entstehen derzeit zahlreiche touristische Projekte.

Aufgabenstellung der gesuchten Position ist die Hinführung von regionalen Angeboten zur touristischen Vermarktung und Vermittlung. Im Rahmen dieser Prozessbegleitung ist einerseits die Professionalisierung der bestehenden und künftigen Angebotsträger im Fokus, andererseits die Schaffung eines touristischen Leitsystems (off- und online).

Ihr Profil & wünschenswerte Skills: siehe www.wieneralpen.at/jobs

Bezahlung lt. KV Reisebüro für 38,5 Wochenstunden in der Höhe von € 2.000,- (Brutto). Je nach Erfahrung und Qua-lifikation besteht die Bereitschaft einer Überbezahlung. Befristung auf drei Jahre, da finanziert im Rahmen des Förderprogramms LEADER. Sitz im Büro der Gemeinde Bad Schönau, Kurhausstraße 8, 2853 Bad Schönau. Arbeitge-ber ist die Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH. Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen bitte per E-Mail an Michaela Dorfstätter, michaela.dorfstaetter@wieneralpen.at.