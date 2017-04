Als modernes und wachsendes Autohaus und Haupthändler der Marke Volvo sind wir ein familiäres Unternehmen und legen großen Wert auf ein angenehmes Betriebsklima, Teamwork und ausgezeichnete Ausbildung. Unser Betrieb wird vergrößert, wir expandieren und suchen zum sofortigen Eintritt:



Sie bringen mit:

kundenorientierte sowie selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise

schnelle Auffassungsgabe und Sorgfalt

analytisches prozeßorientiertes Denken

Team- und Kommunikationsfähigkeiten sowie Streßresistenz

sehr gute Deutschkenntnisse und Ausdrucksweise in Wort und Schrift

Wir bieten:

Einen sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit sehr gutem Betriebsklima, herausforderndes und eigenverantwortliches Aufgabengebiet, Mitarbeitervergünstigungen sowie interessante Weiterbildungsmöglichkeiten in einem Familienunternehmen mit Tradition.

Das Monatsgehalt Vollzeitbeschäftigung von 38,5 Wochenstunden laut Kollektivvertrag 14x. Überzahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung möglich. Sie überzeugen durch Ihre genaue und verläßliche Arbeitsweise? Sie suchen einen Arbeitgeber, wo Sie Ihr Talent und Ihre Ideen in einem dynamischen Umfeld einbringen können?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung samt Zeugnissen an f.aiginger@aiginger.at oder per Post.

Franz Aiginger GmbH

Ihr persönlicher AutoStore

z.H. Franz Aiginger jun.

3363 Hausmening, Holzstraße 4

www.aiginger.at