Stellenausschreibung Facharbeiter(in) für den Abwasser Service Betrieb der Marktgemeinde Guntramsdorf

Bei der Marktgemeinde Guntramsdorf gelangt in der Abteilung Abwasser Service Betrieb die Stelle eines Kanal- und Klärfacharbeiters/in zur Nachbesetzung.

Aufgaben:

Einsatz als Klärfacharbeiter/in auf der Kläranlage und in den Außenstellen (z.B. Pumpstationen, Regenüberlaufbecken, usw.), bzw. als Kanalfacharbeiter/in im Bereich der Ortskanalisation Guntramsdorf.

Durchführung von Wartungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten in der Kläranlage und der Kanalisation im Rahmen des Kläranlagen- und Kanalbetriebes.

Anstellungserfordernisse:

Einwandfreies Vorleben (Strafregisterauszug)

Abgeschlossener Präsenz- oder Zivildienst (bei männl. Bewerbern)

Abgeschlossene Berufsausbildung - folgende Lehrberufe werden bevorzugt: Schlosser/in, Installateur/in, Mechaniker/in, bzw. verwandte Berufe



EDV-Anwenderkenntnisse

Lenkerberechtigungen: Führerscheinklassen B, C und E verpflichtend

Aus- u. Weiterbildungsverpflichtung: Positive Absolvierung der Klärfacharbeiter- bzw. Kanalfacharbeiterprüfung innerhalb 3 Jahren ab Dienstantritt, ständige Weiterbildung erforderlich

Persönlichkeitsmerkmale:

Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift

Höfliches und freundliches Auftreten

Körperliche und geistige Eignung, auch in Extremsituationen wie z.B. Kälte, Hochwasser, Starkregen, sowie bei Umgang mit abwasserspezifischen Stoffen

Teamfähigkeit

Verantwortungsbewusstsein

Flexibilität in großem Maße

Arbeits-, Einsatzgebiet: Das Gemeindegebiet von Guntramsdorf mit allen Anlagenteilen der Abwasserentsorgung

Entlohnung/Dienstrecht: Die Anstellung und Entlohnung erfolgt als Vertragsbediensteter/e nach den Bestimmungen des NÖ Gemeindevertragsbedienstetengesetzes 1976 LGBl. 2420 in der jeweils geltenden Fassung

Arbeitsausmaß: Vollbeschäftigung mit 40 Std. pro Woche. Bereitschaft zu Mehrleistungen/Überstunden im erforderlichen Ausmaß, fallweise Sonn-/Feiertags- sowie Nachtarbeit. Regelmäßiger Turnus- und Wechseldienst mit Rufbereitschaft (Samstag, Sonntag, feiertags). Im Zuge der Rufbereitschaft muss der Dienstort innerhalb von 30 min erreicht werden.

Bewerbungen sind bis spätestens 30.10.2016 inkl. aussagekräftiger Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Kopie Führerschein, etc.) schriftlich beim Gemeindeamt Guntramsdorf, z.Hd. Herrn Ing. Erich Jenisch, oder per E-Mail an office@asb-guntramsdorf.at einzubringen.