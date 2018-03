Wir suchen zur Verstärkung für unsere Gesundheitseinrichtungen eine/n

FRONTDESK-MITARBEITER/IN für 40 Std.

Berufserfahrung von Vorteil, perfekte Computerkenntnisse in den gängigen Office-Programmen, flinke Finger an der Tastatur und gesunder Hausverstand sind Voraussetzung. Flexibilität, Lösungsorientiertheit und Stressresistenz sollte zu Ihren Charaktereigenschaften zählen.

Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team! Entlohnung lt. KV mit Bereitschaft zur Überzahlung.

Aussagekräftige Bewerbungen richten Sie bitte per Post oder persönlich an:

CityMed GmbH., Kasernstr. 18, 3500 Krems, oder per mail an: office@citymed.at