Donau-Universität Krems

Die Donau-Universität Krems ist die führende Universität für Weiterbildung in Europa. Als einzige öffentliche Universität für Weiterbildung im deutschsprachigen Raum ist sie spezialisiert auf die Höherqualifizierung von Berufstätigen und widmet sich in Lehre und Forschung der Bewältigung aktueller und zukünftiger gesellschaftlicher Herausforderungen. Rund 9.000 Studierende aus über 90 Ländern sind zurzeit in berufsbegleitenden Master-Studien sowie Kurzprogrammen eingeschrieben.

Zur Verstärkung unseres Teams in der Abteilung für Kommunikation, Marketing und PR/Dienstleistungseinrichtung Marketing und Marketingservices gelangt folgende Position zur Besetzung:

Grafiker/in – Creative Design

38,5 Std./Woche Inserat Nr. SB17-0215

Ihre Aufgaben

Entwicklung und Umsetzung grafischer Konzepte (Print und Digital)

Erarbeitung von visuellen Kampagnen

Erstellung diverser Drucksorten wie Folder, Anzeigen, Broschüren, Sonderprodukte etc.

gesamte Abwicklung von grafischen Aufträgen bis hin zum Druck

Weiterentwicklung des Corporate Designs

AnsprechpartnerIn für die Realisierung von Grafik-Projekten in Kooperation mit

internen Abteilungen

Ihr Profil

mehrjährige Berufserfahrung in der Konzeption von Design-Projekten

Typographische und gestalterische Kompetenz

ausgezeichnete Adobe-Kenntnisse (InDesign, Photoshop, Illustrator) sowie sicherer Umgang mit weiteren, gängigen Grafikprogrammen

Gespür für visuelle Kommunikation und Designtrends

Präsentationsstärke und Überzeugungsfähigkeit

Zeitgemäße Kompetenzen hinsichtlich Screendesign und Infografiken

Grafische Ausbildung von Vorteil

Know-how rund um das Thema Fotografie erwünscht

Kenntnisse von Produktionstechniken und Videoschnitt von Vorteil

Kreativität, Ideenstärke und Innovationsgeist

Kommunikations- und Teamfähigkeit

Eigenverantwortliche, strukturierte und genaue Arbeitsweise

Ihre Perspektive:

Vollzeit (38,5h/Woche – Gleitzeit) bei einem Mindestgehalt von EUR 2.052,86 brutto monatlich (Einstufung gem. Dienst- und Besoldungsordnung in D2/1), Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation und Ausbildung

innovatives und modernes Arbeitsumfeld am Campus Krems

sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Studienprogramme

umfangreiches Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie des

Campus Sport, eigene Kinderbetreuungseinrichtung „Campus Kids“

gute Verkehrsanbindung – Campus-Shuttlebus vom Bahnhof

Wir freuen uns auf Ihre überzeugende Online-Bewerbung bis spätestens 31.01.2018. Ausführliche Informationen finden Sie unter: www.donau-uni.ac.at/jobs