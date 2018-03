Wachsen Sie mit uns. Unterstützen Sie exzellente Forschung.

IST Austria ist ein kontinuierlich wachsendes, internationales Institut in Klosterneuburg bei Wien, das Spitzen­forschung in den Bio- und Formalwissenschaften sowie in der Physik und Chemie betreibt. Als MitarbeiterInnen der Administration und der Scientific Service Units unterstützen wir unsere WissenschaftlerInnen bei ihrer exzellenten Forschungsarbeit.

HKLS Installateur/in – Fokus Sanitär & Heizung

Vollzeit (40 Stunden/Woche)

Das Team HKLS des IST Austria ist für die komplette Instandhaltung, Planung neuer Gebäude, Eigenwartungen und Störungsbehebungen im laufenden Betrieb sowie für eigene Umbauten verantwortlich. Sind Sie interessiert, wie Ihre zukünftige Arbeitsumgebung aussehen könnte? Dieses kurze Video gibt Einblicke!

Ihre Aufgaben

Durchführung von Service-, Inspektions- und Wartungsarbeiten an HKLS-Anlagen mit Fokus Sanitär und Heizung

Eigenverantwortliche Störungsbehebung

Realisierung von Energiesparpotentialen

Eigenständiger Umbau und Erweiterung bestehender Anlagen

Durchführung von proaktiven Funktionskontrollen und Reinigungsarbeiten

Mitarbeit bei der Planung von Neuanlagen

Mitgliedschaft in der erweiterten Brandschutzorganisation

Materialbestellungen

Ihr Profil

Abgeschlossene Lehre im Bereich HKLS

Kenntnisse im Bereich Regelungstechnik sowie Erfahrung mit Dampfkesselanlagen sind von Vorteil

MS-Office Anwenderkenntnisse

Englischkenntnisse wären von Vorteil – wir unterstützen Sie mit internen Englischkursen

Zuverlässige, selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise - Sie haben damit Vorbildwirkung für unsere Lehrlinge

Freude an der Arbeit im Team und Hands-on Mentalität

Wir bieten

Eine herausfordernde Position in einem dynamischen & wachsenden Umfeld

Ein interessantes & zukunftsweisendes Aufgabengebiet

Flexible Arbeitszeiten & betriebliche Sozialleistungen

Eine internationale & offene Kultur

Eine wertschätzende & respektvolle Arbeitsumgebung

Wir legen viel Wert auf Vielfalt und setzen uns für Gleichbehandlung ein

Kostenloser Shuttle-Bus von Wien (Station Heiligenstadt, Dauer: ca. 22 min.)

Für diese Position (Angestelltenverhältnis) ist ein Mindestgehalt von EUR 2.000 brutto/Monat vorgesehen sowie die Übernahme von Bereitschaftsdienst. Eine Überzahlung ist je nach Ausbildung, Qualifikation und Berufserfahrung möglich.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an:

recruiting@ist.ac.at

Institute of Science and Technology Austria | Am Campus 1 | 3400 Klosterneuburg | +43 (0)2243/9000 0 | www.ist.ac.at