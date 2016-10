Wir sind im Raum Wien/NÖ eine erfolgreiche mittelständische Unternehmensgruppe in den Bereichen Bau, Elektro und Immobilien und erweitern im Zuge unserer Expansion unser Team im Bereich Immoblienverwaltung.

Immobilienverwalter(in)

Ihre Aufgaben:

Betreuung von Kunden, Mieten und Liegenschaften

Instandhaltung von Immobilien

Betriebskostenabrechnung

Indexierung

Begleitung/Entwicklung von Bauprojekten

Mietvertragsmanagement

Hausverwaltung (zB. Übergabe und Rücknahme von Mieteinheiten)

Betriebsanlagenmanagement

Qualitäts- und Umweltmanagement

Unsere Anforderungen:

Ausbildung im Immobilienbereich von Vorteil

mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung von Vorteil

Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen (MRG WEG)

buchhalterische Grundkenntnisse

gute EDV-Kenntnisse

Flexibilität und Belastbarkeit

Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit

Dienstort: Wiener Neustadt

Entlohnung: € 2.400,- brutto; Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation möglich

Unser Unternehmen wendet sich an engagierte Persönlichkeiten mit Biss, welche gerne in einem dynamischen Umfeld Teil des Unternehmenserfolges werden möchten.

Wir freuen uns auf SIE! Aussagekräftige Bewerbungen bitte schriftlich via E-Mail an bewerbung@uhl.at

Uhl Bau GmbH

Wohlfahrtgasse 47 | A-2700 Wiener Neustadt

T +43-2622-83800 | F +43-2622-83 800-9999

E office@uhl.at | W www.uhl.at