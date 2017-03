Wir suchen zum ehestmöglichen Eintritt eine(n) KAUFMÄNNISCHE(N) ALLROUNDER(IN) zur Unterstützung der kaufmännischen Geschäftsführung.

In unseren Betrieben (Ramsau, Graz und Bruck an der Leitha) bieten wir vielfältige Services rund um die Verpackung von Maschinen und Industrieanlagen an. Wir suchen eine kompetente und engagierte Persönlichkeit, die der Geschäftsleitung vor Ort und den Verantwortlichen der Betriebe mit kaufmännischer Expertise zur Seite steht.

Ihre Aufgaben:

Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen, Konzernreporting für die österreichischen Gesellschaften

Erarbeitung von Analysen als Basis für fundierte Entscheidungen des Managements

Aktive Begleitung der operativen Einheiten im laufenden Reporting und monatlichen Reviews der

Geschäftsentwicklung

Eigenverantwortliche Begleitung versch. Controlling Projekte (Investition, Deinvestition, Prozessoptimierung)

Aufbereitung von Projekt- und Analyseergebnissen als Entscheidungsvorlagen

Weiterentwicklung der finanzwirtschaftlichen Steuerungsprozesse und Instrumente

Führen des Hauptbuches, Anlagenbuches und sonstigen obligatorischen Unterlagen und Berichte

Kontrolle der Lohnbuchhaltung

Die Verantwortung der Inventur an den Standorten fällt ebenso in Ihren Aufgabenbereich.

Steuerliche Themen in Zusammenarbeit mit unserer externen Steuerberatung

Ansprechpartner für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Mitarbeit bei regionalen/internationalen Projekten

Ihr Profil:

Selbstständige Arbeitsweise und Verantwortungsbewusstsein für einen eigenständigen Aufgabenbereich

Freundliche offene Persönlichkeit, die sich gut in ein bestehendes Team einfügen kann

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Bilanzbuchhalter von Vorteil, HAK, oder Universität/FH)

4-6 Jahre Berufserfahrung im Rechnungswesen, Bilanzbuchhaltung und/oder Controlling

Gute Englischkenntnisse

Sicheres und kompetentes Auftreten, ausgezeichnete Kenntnisse in MS-Office

Erste Berufserfahrungen im Rechnungswesen oder z.B. in der Vorstandsassistenz (Praktika, Nebentätigkeiten)

Gute Anwenderkenntnisse in Buchführungsprogrammen, vorzugsweise BMD NTCS/Navision oder SAP

Wir bieten:

Möglichkeit, Erfahrungen und Kompetenzen direkt einzubringen und unsere Betriebe nachhaltig mitzugestalten

In unserem Haus pflegen wir ein überaus kollegiales und ergebnisorientiertes Arbeitsklima, das von kurzen Entscheidungswegen und Pragmatismus geprägt ist

Wir sind ein sowohl international als auch in der Region stark aufgestellter Arbeitgeber mit Zukunftspotenzial

Jahresbruttogehalt für diese Funktion: 35.000,-- € (Überzahlung je nach Erfahrungen und Qualifikation möglich)

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. Foto und Zeugnissen an: jobs@rieder-r.com

Rieder Kistenproduktion GmbH

z.Hd. Hr. Ing. Hermann Kienbichl

Gaupmannsgraben 1

3172 Ramsau