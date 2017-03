Wir sind ein Ingenieurbüro für Technische Gebäudeausrüstung mit Standort in Herzogenburg (NÖ) mit 18 Mitarbeitern. Unsere Firmenkultur zeichnet sich durch ein familiäres Arbeitsklima und durch hohes Leistungs- und Qualitätsbewusstsein aus. Als eines der größten TGA - Planungsbüros in Niederösterreich übernehmen wir Planung, Herstellungsüberwachung, Facility Management – Planung sowie Projektsteuerung und begleitende Kontrolle von Bauwerken.



Wir suchen zum ehest möglichen Eintritt für unseren Standort in 3130 Herzogenburg, Handelsstraße 16

1 Konstrukteur/in für Installations- und Gebäudetechnik

Wir bieten

interessante Tätigkeit für Techniker

gute Bezahlung

familiäres Arbeitsklima

permanente Fortbildung

tolle Entwicklungsmöglichkeiten

Einstieg als Konstrukteur und/ oder Projektassistent eines erfahrenen, projektverantwortlichen Projektleiters

Jobbeschreibung

Projektplanung unter Anleitung des Projektleiters

Dimensionierung von Heizung, Klima, Lüftungs- und Sanitäranlagen

Planerstellung (CAD)

Leistungsverzeichniserstellung

Kontrolle von Abrechnungen

Administrative Unterstützung eines Projektleiters

Anforderungsprofil

Engagement

Organisationstalent

Fortbildungsbereitschaft

Gute Umgangsformen

Kontaktfreudigkeit

CAD



Lehrzeit: 4 Jahre



Email: office@itga.at

Web: www.itga.at