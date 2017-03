Wir sind ein Ingenieurbüro für Technische Gebäudeausrüstung mit Standort in Herzogenburg (NÖ) mit 18 Mitarbeitern. Unsere Firmenkultur zeichnet sich durch ein familiäres Arbeitsklima und durch hohes Leistungs- und Qualitätsbewusstsein aus. Als eines der größten TGA - Planungsbüros in Niederösterreich übernehmen wir Planung, Herstellungsüberwachung, Facility Management – Planung sowie Projektsteuerung und begleitende Kontrolle von Bauwerken.



Wir suchen zum ehest möglichen Eintritt für unseren Standort in 3130 Herzogenburg, Handelsstraße 16

1 Technische(n) Zeichner/in für Installations- und Gebäudetechnik

Wir bieten

interessante Tätigkeit für Techniker

gute Bezahlung

familiäres Arbeitsklima

permanente Fortbildung

tolle Entwicklungsmöglichkeiten

Einstieg als Konstrukteur und/ oder Projektassistent eines erfahrenen, projektverantwortlichen Projektleiters

Jobbeschreibung

Projektplanung unter Anleitung des Projektleiters

Dimensionierung von Heizung, Klima, Lüftungs- und Sanitäranlagen

Planerstellung (CAD)

Leistungsverzeichniserstellung

Kontrolle von Abrechnungen

Administrative Unterstützung eines Projektleiters

Anforderungsprofil

Engagement

Organisationstalent

Fortbildungsbereitschaft

Gute Umgangsformen

Kontaktfreudigkeit

CAD

Die Entlohnung erfolgt nach Kollektivvertrag. Bereitschaft zur Überzahlung je nach Ausbildung und Erfahrung.

Lehrzeit: 3 1/2 Jahre



Email: office@itga.at

Web: www.itga.at