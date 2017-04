Als modernes und innovatives Dienstleistungsunternehmen sehen wir unsere Hauptaufgabe einerseits in der Neuerrichtung von zeitgemäßen und leistbaren Wohnungen und andererseits in deren Verwaltung und Weiterentwicklung. Die umfassende und individuelle Betreuung eigener und uns anvertrauter Wohneinheiten in Niederösterreich und Wien steht für uns an erster Stelle.

Als unser/e künftige/r Abteilungsleiter/in führen Sie lösungsorientiert ein eingespieltes Team an Hausverwaltern/innen mit Ihrer fachlichen Expertise in rechtlichen, kaufmännischen und technischen Fragestellungen. Ihre Verantwortung in der Vergabe von großvolumigen Rahmenaufträgen ist besonders herausfordernd und verlangt eine umsichtige Entscheidungsvorbereitung. Die Konzeptionierung und Implementierung von innovativen Geschäftsprozessen zur Gewährleistung einer service- und kundenorientierten Ausrichtung Ihrer Abteilung und somit unserer gesamten Gesellschaft ist eine zentrale Aufgabe.

Wir wenden uns an Experten/innen aus dem Immobilienmanagement mit einschlägiger Ausbildung und umfassender Berufserfahrung im Fachgebiet. Ihre Management- und Führungskompetenz sowie Praxis im Bereich der Konfliktlösung (vorzugsweise mit einer Ausbildung zum/r Mediator/in) runden Ihr Idealprofil ab. Abhängig von Ihrem Qualifikationsprofil ist ein Bruttojahresgehalt ab EUR 80.000 sowie ein neutraler Firmen PKW auch zur privaten Verwendung vorgesehen.

Unser Berater nimmt Ihre Bewerbung – selbstverständlich unter Wahrung Ihrer Diskretion – gerne entgegen:

Dr. Mayr et Partners Personal- und Managementberatung GmbH

3100 St. Pölten, Josefstraße 3 | tel: +43(0)2742 / 700 31-0

e-mail: office@drmayr-personal.at