Leiter/-in PR und Kommunikation

Als bedeutende strategische Leitungs- und Koordinationsstelle in Österreich zur Finanzierung von Einrichtungen in der Gesundheitsversorgung sehen wir es als eine unserer Aufgaben, einen wichtigen Beitrag in der Gesundheitsförderung und Prävention zu leisten. Dazu setzen wir aktiv Initiativen und Maßnahmen, um eine starke Verankerung des Themas Gesundheitsvorsorge bei unserer Zielgruppe zu erreichen.

Als unser/-e zukünftige/-r Leiter/-in für Public Relations und Kommunikation führen Sie mit Ihrer fachlichen Expertise Ihr Team und planen sowie koordinieren alle Maßnahmen der internen und externen Kommunikation rund um das Thema Gesundheitsvorsorge. Über Pressearbeit, Gestaltung unserer Kommunikationsmittel und der Konzeptionierung sowie Umsetzung von Kampagnen prägen Sie maßgeblich den Erfolg unserer Arbeit unter Wahrung einer effizienten Verwendung der Ihnen zur Verfügung stehenden budgetären Mittel.

Für diese eigenständige Position bringen Sie idealerweise einen akademischen Abschluss sowie mehrjährige einschlägige Berufspraxis mit. Organisations- und Koordinationstalent sowie exzellente sprachliche Ausdrucksfähigkeit runden Ihr Idealprofil ab.

Abhängig von Ihren Qualifikationen und beruflicher Vorerfahrung ist ein Bruttojahresgehalt ab EUR 50.000 vorgesehen.

Unser Berater nimmt Ihre Bewerbung gerne entgegen:

Dr. Mayr et Partners Personal- und Managementberatung GmbH

3100 St. Pölten, Josefstraße 3 | tel +43(2742) 700 31-0

e-mail: office@drmayr-personal.at | www.drmayr-personal.at