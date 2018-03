Für unseren Firmensitz im nördlichen Waldviertel (Schrems) suchen wir nun eine(n)



Leiter(in) für die Produktion von Niederspannungs-Schaltanlagen



Primäre Aufgaben:

Leitung des Produktionsbereiches Niederspannungsschaltanlagenbau unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit, Rentabilität, Termintreue und Qualität in einem internationalen Umfeld. In dieser Funktion berichten Sie an den Produktionsleiter des Werkes.

Weitere wesentliche Aufgaben:

Führung, Motivation und Entwicklung des Teams unter Berücksichtigung der typischen Merkmale eines saisonal geprägten Geschäfts wobei die Arbeitssicherheit stets oberste Priorität hat.

Investitionsplanung und Kostenverantwortung, Führung von Kennzahlen zur Leistungsüberprüfung. Laufende Anpassung und ständige kontinuierliche Verbesserung der Fertigungsprozesse für Niederspannungsschaltanlagen bis zu 5000 A um auf kunden-

spezifische Bedürfnisse rasch und flexibel eingehen zu können.

spezifische Bedürfnisse rasch und flexibel eingehen zu können. Zusammenarbeit mit anderen Anlagenbau-Standorten im Unternehmensverbund, um Kapazitäten, Fähigkeiten, Flexibilität und Rentabilität sinnvoll zu nutzen bzw. zu steigern.

Ansprechpartner für den Vertrieb bei Reklamationen und bei nachträglichen Änderungen auf der Baustelle des Kunden

Führende Mitgestaltung bei der Einführung neuer Produkt-Designs in das Produktionsumfeld in Zusammenarbeit mit Vertrieb, Projektmanagement, Entwicklung, Beschaffung, Qualität und Lean um einen zeitgerechten, reibungslosen und kostenoptimalen Produktanlauf sicherzustellen.

Ausbildungsprofil:

Erfahrung im Bereich industrieller Fertigungsprozesse (Montageprozesse, Lean Philosophie), speziell im Projektgeschäft

Ausgeprägte Kenntnisse im Bereich Niederspannungsschaltanlagen und Energiemanagement bzw. über Schaltanlagen und Verteiler-Lösungen

Sehr gute Kenntnisse im Bereich der EN 61439 und EN 8001 Normen, Kenntnis der aktuellen Normen für Energieverteilersysteme und früherer Lösungen, Kenntnis der verschiedenen BUS Systeme

Vertraut mit einem ERP System (z. B. SAP) und MS-Office

Muttersprache Deutsch, Englischkenntnisse

Diese Position ist das Richtige für Sie, wenn Sie:

Begeistert von der Elektrotechnik sind und Know-how über die Energieverteilung im Niederspannungsbereich haben

Gerne in Eigenverantwortung arbeiten und hohen Gestaltungswillen bei einem breiten Spektrum an Aufgaben haben

Mindestens fünf Jahre Erfahrung in einem ähnlichen Geschäftsbereich haben und nachweislich gute Führungsqualitäten besitzen

Wir bieten Ihnen:

ein attraktives Entgelt und Leistungspaket

ein ausgezeichnetes Arbeitsumfeld – wobei uns Sicherheit und Ethik besonders wichtig sind



Je nach Qualifikation bieten wir ein Gehalt laut Österreichischem Kollektivvertrag für die Elektro- und Elektronikbranche in der entsprechenden Beschäftigungsgruppe, wobei frühere Dienstjahre in der jeweiligen Beschäftigungsgruppe berücksichtigt werden. Bereitschaft zur Überzahlung, je nach Berufserfahrung und Qualifikation.

Wenn Sie an der Mitarbeit in unserem Unternehmen interessiert sind, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an

Eaton Industries (Austria) GmbH

Personalabteilung, z. Hd. Frau Alexandra Fischer,

E-Mail: AlexandraFischer@eaton.com

3943 Schrems, Eugenia 1 (Tel. 050868-1231)