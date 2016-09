Die Niederösterreichische Kulturszene Betriebs GmbH, private Betreibergesellschaft desFestspielhauses St. Pölten und der Bühne im Hof, sucht ab sofort eine/n Mitarbeiter/in im Bereich Veranstaltungs- und Hausorganisation der Bühne im Hof (Vollzeit / unbefristet)

Ihr Aufgabengebiet

Sie betreuen gemeinsam mit einem sehr erfahrenen Team sämtliche Veranstaltungs- und Hausabläufe der Bühne im Hof im weitesten Sinne. Der Tätigkeitsbereich erstreckt sich von Vorstellungslogistik, Bühnenaufbau und Saalvorbereitung über Künstlerbetreuung und Saaleinlass bis hin zu Transportfahrten und Mithilfe bei Marketingaufgaben.

Ihr Aufgabengebiet

Sie betreuen gemeinsam mit einem sehr erfahrenen Team sämtliche Veranstaltungs- und Hausabläufe der Bühne im Hof im weitesten Sinne. Der Tätigkeitsbereich erstreckt sich von Vorstellungslogistik, Bühnenaufbau und Saalvorbereitung über Künstlerbetreuung und Saaleinlass bis hin zu Transportfahrten und Mithilfe bei Marketingaufgaben.

Ihre fachlichen Qualifikationen

Sie besitzen ein Grundverständnis für die technischen und organisatorischen Herausforderungen in einem Kulturbetrieb und zeichnen sich durch Tatkraft, Eigeninitiative, Verlässlichkeit und Teamfähigkeit aus. Einschlägige Berufserfahrung im Kultur- und Projektmanagement sind dabei von Vorteil. Dazu verfügen Sie über ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Sprache und Schrift und Basiskenntnisse in MS-Office-Programmen.

Ihr persönliches Profil

Persönlich überzeugen Sie durch Ihre Organisations- und Kommunikationsstärke, Ihre Freude am Zupacken und auch an körperlichen Arbeiten, sowie mit Interesse für die Marketingthemen eines Kulturbetriebes. Sie verfügen außerdem über handwerkliches Geschick und einen Führerschein der Klasse B. Arbeit an Wochenenden, Feiertagen und abends sind Sie gewöhnt.

Diese Position ist mit einem Bruttomonatsgehalt ab EUR 1.800,- dotiert, eine Überzahlung ist abhängig von Ihrer Qualifikation und Erfahrung möglich. Als Tochterbetrieb der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft GesmbH bieten wir darüber hinaus innerhalb des gesamten Konzerns unternehmensübergreifende Entwicklungsmöglichkeiten.

Wenn Sie an einer spannenden Aufgabe in einem dynamischen Team interessiert sind, senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung bitte bis spätestens 07. Oktober 2016 an Frau Elke Cumpelik. Nutzen Sie dazu die Möglichkeit einer Online-Bewerbung direkt über unsere Jobbörse https://karriere.noeku.at/stellenangebot.html?yid=93 oder schicken Sie Ihre Unterlagen per E-Mail an elke.cumpelik@festspielhaus.at.