Cemix ist eine international wachsende Baustoffmarke, die erstklassige Systemlösungen aus eigener Produktion für alle Anwendungsgebiete anbietet. Wir suchen für unser Trockenbaustoffwerk in Niederösterreich am Standort Pöchlarn zum sofortigen Eintritt

eine(n) Mitarbeiter(in) im Vertriebsinnendienst

Ihre Aufgaben

Telefonischer Kontakt mit Kunden

Unterstützung von Marketingprojekten und -maßnahmen

Back Office für Vertriebsaußendienst

Korrespondenz, Auswertungen, Vertriebscontrolling für Vertriebs- und Divisionsleitung

Erstellung von Angeboten

Stammdatenpflege im SAP (Kunden, Artikel, Preise, usw.)

Disposition von Eingangs- und Ausgangsfrachten

Ihr Profil

Abschluss einer kaufmännischen Ausbildung (Lehre / HAS / HAK / HLW)

Berufserfahrung von Vorteil

Sehr guter Umgang mit Word, Excel, PowerPoint

SAP-Kenntnisse von Vorteil

Gute Englischkenntnisse

Sicherer Umgang mit Zahlen

Sehr gute Kommunikation und sehr gutes Auftreten (gegenüber Kunden / ADMs / Dritten)

Engagement und Eigeninitiative

Unser Angebot

Mitarbeit in einem jungen, dynamischen Team eines internationalen Konzerns

Hohes Maß an Selbständigkeit und Eigenverantwortung, Möglichkeit der persönlichen Entwicklung

Das monatliche KV-Mindestentgelt für diese Position beträgt auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung EUR 1.600,- - EUR 1.830,- brutto. Je nach Ihrer persönlichen Qualifikation und Berufserfahrung bieten wir Ihnen eine Überzahlung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen samt Motivationsschreiben mit dem Betreff „Bewerbung Vertriebsinnendienst Cemix" vorzugsweise per Mail an jobs@lasselsberger.com oder per Post

an Lasselsberger GmbH, z.H. Julia Dachsberger, Wörth 1, 3380 Pöchlarn.



Etwaige anlässlich der Bewerbung entstehende Aufwendungen – wie beispielsweise Fahrtkosten, Tagesoder

Nächtigungsgelder – werden nicht ersetzt.