Nur versierte

ORDINATIONSASSISTENTIN

ab sofort für 40 Wochenstunden für Augenarztpraxis in St. Pölten gesucht.

Ordinationsassistentinnenkurs erwünscht.

Ab 1300,- € brutto je nach Qualifikation.

Unter der Chiffre „7081“ an das NÖ Pressehaus, Gutenbergstr. 12, 3100 St. Pölten oder per E-Mail an: nagel@aon.at