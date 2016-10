Die IPA-Produktions- und Vertriebsg.m.b.H. ist, als HERZ-Konzerngesellschaft, ein sehr erfolgreiches Unternehmen das für die wichtigsten Rohr- und Systemhersteller, Bereich Heizung/Sanitär, Fittings herstellt. Um die Nachfolge sicherzustellen benötigen wir für den Standort Rohrbach/Gölsen zum sofortigen Eintritt eine/n qualifizierte/n Produktionsleiter/in und einen Produktionsleiterassistent/in

Ihr Aufgabengebiet umfasst:

Produktionsverantwortung allgemein

Produktions-/ Personal-/ Rohstoffplanung

Erstellen der Fertigungsunterlagen

Verwaltung des Rohstofflagers

Stammdatenpflege

Instandhaltung der Fertigungseinrichtungen

Werkzeugbau

Wir erwarten:

Abgeschlossene HTL-Ausbildung oder gleichwertige Erfahrung

Fremdsprachenkenntnisse erwünscht

flexible Arbeitszeiten

Für dieses anspruchsvolle, abwechslungsreiche und breit gefächerte Aufgabengebiet wenden wir uns an kommunikative, engagierte Persönlichkeiten. Teamfähigkeit sowie ein hohes Maß an Eigenverantwortung setzen wir voraus.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten in einem erfolgreichen, expansiven Unternehmen mit internationalem Background einzubringen und weiterzuentwickeln.

Gemäß KV beträgt das Monatliche Gehalt Brutto € 3.054.- (Grundstufe Produktionsleiter) bzw. € 2.658,- (Grundstufe Produktionsleiterassistent) für diese Positionen mit Bereitschaft zur Überzahlung. Die tatsächliche Bezahlung ist von der jeweiligen Qualifikation bzw. Berufserfahrung abhängig.

Wenn Sie sich durch Eigeninitiative, Freude am ‚Mit-gestalten‘ und durch Interesse am Optimieren bestehender Strukturen auszeichnen, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

Mail: verkauf3@ipa-fitting.com oder Tel.:+43/2764/3267/31