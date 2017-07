Wir sind ein Familienunternehmen mit modernster Technologie, höchsten Hygienebestimmungen und exzellent geschulten Mitarbeitern. NEMETZ-FLEISCH ist der verlässliche Partner für Fleisch- und Wurstwaren und in der Kühl- und Tiefkühllogistik.

Wir sind Fleischer in 4. Generation und haben seit 1876 "Fleisch im Blut". Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie! Wir sind kein Schlachthof, sind daher spezialisiert auf die Verarbeitung und Veredelung von Fleisch- und Wurstwaren. Wir entwickeln, produzieren, schneiden, marinieren, plättieren, verpacken und verarbeiten Fleisch- und Wurstwaren und richten uns dabei ganz nach den Wünschen unserer Kunden! Unser Betrieb wird laufend modernisiert und erweitert - Sie haben die Chance auf viel Abwechslung und spannende Tätigkeitsbereiche!

Zur Verstärkung unseres Teams in Böheimkirchen suchen wir zum sofortigen Eintritt in Vollzeit engagierte

Produktionsmitarbeiter (m/w)

für die Lebensmittelproduktion

Ihre Aufgaben:

In Ihrem zukünftigen Tätigkeitsfeld unterstützen Sie die Fleischer und Wurster in den täglichen Arbeitsschritten - das heißt,

Sie verpacken die Waren, Sie sind für den innerbetrieblichen Transport zuständig, Sie helfen bei der Etikettierung und Sie können viel über die Produktion von hochwertigen Fleisch- und Wurstwaren lernen. Wenn Sie bereits Erfahrung im Umgang mit Lebensmitteln haben, so ist dies ein großer Vorteil. Jedenfalls sollten Sie sich stets warm kleiden, da unsere Produktionsräume sehr kühl sind. Sie sollten Freude und Spaß am Umgang mit Lebensmitteln haben, eine einwandfreie Hygiene setzen wir voraus sowie die Bereitschaft "überall" anzupacken und die Kollegen zu unterstützen.

Anforderungen:

Körperlich sollten Sie belastbar sein. Unsere Kommunikationssprache ist Deutsch - Sie müssen mindestens kommunikationsfähig sein. Hygiene und Sauberkeit sind für Sie eine Selbstverständlichkeit! Sie arbeiten im Team und fühlen sich als Teamplayer wohl!

Einen eigenen PKW empfehlen wir zur Anreise unbedingt - ausreichend Parkplätze sind am Standort vorhanden.

Wir bieten:

Wir bieten ein angenehmes, familiäres Betriebsklima, eine Arbeitszeit von 40 Stunden im Rahmen von 5 Arbeitstagen von Montag bis Freitag, sowie einen sicheren Arbeitsplatz in einem österreichischen Traditionsbetrieb mit großen Chancen zur innerbetrieblichen Weiterentwicklung. Ihre Entlohnung ist abhängig von Ihrer Vorbildung - wenn Sie

Erfahrung im Küchenbereich aufweisen (zB die Lehrabschlussprüfung als Koch, so erhalten Sie eine deutliche Überzahlung).Ausgeschrieben ist die Stelle als Hilfskraft mit einem kollektivvertraglichen Mindestlohn von € 1.648,00.

Bewerbungen unbedingt schriftlich mit Zeugnissen und Foto

Bitte schicken Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und aktuellem Foto

per E-Mail an Frau Simona Nemetz, MA, simona@nemetz-fleisch.at oder

per Post an NEMETZ-FLEISCH Handels GesmbH, Betriebsstraße 19, 3071 Böheimkirchen

Mehr Informationen unter http://www.nemetz-fleisch.at/ueber-uns/offene-stellen.html