Standort St. Pölten

In der Weiterbildung und Entwicklung von technischen Fachkräften zählen wir zu jenen großen Bildungseinrichtungen, die Standards am österreichischen Markt setzen.

Als eine/-r unserer Produktmanager/-innen für firmenspezifische Weiterbildung bzw. Trainings im technischen Bereich treten Sie in eine enge und produktive Zusammenarbeit mit unseren Kunden: Sie entwickeln mit den Unternehmen Ziele und Programme in der Weiterbildung unter Berücksichtigung aktueller Trends in der Personalentwicklung. Sie setzen geeignete Trainer/-innen ein. Und Sie legen die Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung mit professioneller Planung, Kalkulation, Bewerbung, Organisation und Evaluierung der Trainings.

Eine technische Ausbildung (HTL, evtl. FH oder Uni) idealerweise in den Bereichen Elektrotechnik, Mechatronik oder Wirtschaftsingenieurwesen, dazu Praxis aus einem technischen Produktionsbetrieb sehen wir als Voraussetzung. Ihren überzeugenden Einsatz als Begleiter für unsere Kunden honorieren wir – in Abhängigkeit von Ihren Qualifikationen – mit einem Jahresgehalt ab EUR 38.500 brutto. Gerne nimmt unser Personalberater Ihre Bewerbung entgegen:

Dr. Mayr et Partners Personal- und Managementberatung GmbH

* 3100 St. Pölten, Josefstraße 3 | tel +43(2742) 700 31-0 *Bewerbung unter: http://www.drmayr-personal.at/karriereangebote*