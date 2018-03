Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n hoch motivierte/n und kommunikative/n Projektleiter/in zur Betreuung unserer Baustellen in NÖ

Als Marktführer in Österreich für die Sanierungen von Brand- und Wasserschäden, mit Niederlassungen in Deutschland, Tschechien und der Slowakei ist die mibag mittlerweile an 24 Standorten mit über 500 qualifizierten Mitarbeitern erfolgreich tätig.

Hohe Flexibilität, umfangreiches Know-how und engagierte Teams begründen diesen Erfolg.

Wir bieten

eine abwechslungsreiche und spannende berufliche Herausforderung in einem soliden Unternehmen

ein eigenes Dienstauto, auch zur Privatnutzung

modernes technisches Equipment

marktkonformes Bruttomonatsgehalt ab € 3.500,- mit Bereitschaft zur Überzahlung

Ihre Aufgaben

Besichtigung diverser Sanierungsprojekte, Kalkulation und Angebotserstellung

Arbeitsvorbereitung, Baustellenkoordination und Personaleinteilung

Qualitätskontrolle und Baustellenabnahme

Baustellenabrechnung und Rechnungskontrolle

Ihre Qualifikation

abgeschlossene Ausbildung (FS, HTL, FH) als Bau- oder Holzbautechniker/in

fundierte EDV-Kenntnisse (MS Office, Auer Success)

Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke

Unternehmerisches Denken und Handeln

Engagement, Eigeninitiative und Belastbarkeit

Bei Interesse bewerben Sie sich bitte bei unserem Niederlassungsleiter:

Mibag Sanierungs GmbH, Michael C. Roth

Keimstraße 11, 3100 St. Pölten

roth@mibag.at, www.mibag.at