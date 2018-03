Die Nordex Käserei GmbH in Pöggstall ist eine Tochtergesellschaft der Nordex Food Gruppe mit Hauptsitz in Dänemark. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von Weisskäse und vertreiben diesen weltweit. Die Nordex Food Gruppe beschäftigt ca. 350 Mitarbeiter, davon 40 in Pöggstall.

Wir suchen zum ehestmöglichen Eintritt eine/n

QUALITÄTSMANAGER/IN

Ihre Aufgaben:

Pflege und Weiterentwicklung des Qualitätssystems nach dem IFS Standard

Organisation und Durchführung von Mitarbeiterschulungen zu HACCP, Hygiene und Qualität

Durchführung und Planung interner Audits

Vorbereitung und Begleitung von externen Audits

Ansprechpartner für Behörden zum Thema Lebensmittelsicherheit

Schnittstelle zwischen Geschäftsführung, Produktion und den Abteilungen, sowie laufende Berichterstattung

Ihr Profil:

Ausbilung im Bereich Lebensmittel

Erste Berufserfahrungen in der Lebensmittelindustrie von Vorteil

Belastbarkeit, Flexibilität und Einsatzbereitschaft

Genaue, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Unser Angebot:

Langfristige Position mit Gestaltungsmöglichkeiten

Verantwortungsvolle Herausforderung in einem renommierten und erfolgreichen Unternehmen

Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

KV Mindestgrundgehalt: EUR 2.100,-- mit Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an folgende Email: office@nordex-kaeserei.at

Ansprechpartner: Hr. Madsen 02758/4055

NORDEX KÄSEREI GMBH | Badgasse 24 | 3650 Pöggstall | www.nordex-food.dk