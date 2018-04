Wir sind eine internationale Umzugsspedition in Leobendorf und suchen

eine/-n Sachbearbeiter /-in für die Abwicklung von internationalen Umzügen

Unsere Anforderungen:

Abschluss einer höheren Schule, Speditionserfahrung von Vorteil, ausgezeichnete Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie Computererfahrung (Office).

Wir bieten:

Ein junges, dynamisches Team und ein abwechslungsreiches Arbeits- und Aufgabengebiet.

Einstiegsgehalt: ab € 1.757,70 brutto bzw. nach Vereinbarung

Sind Sie flexibel, belastbar und haben Freude am Umgang mit anspruchsvollen Kunden? Dann freuen wir uns über Ihre schriftliche Bewerbung per Email an: office@sobolak.com

www.sobolak.com