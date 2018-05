Viel bewegen. Viel erreichen.

Großhandel, Logistik und Service – auf diesen Säulen ruht der Unternehmenserfolg von Lekkerland. Lekkerland Österreich ist mit einer flächendeckenden Feindistribution von Food und Near-Food Teil des führenden Convenience-Fachgroßhändlers in Europa.

Als die „Convenience Company“ unterstützen wir unsere Kunden in der Führung der Supply-Chain. Für unsere Logistikabteilung in Ternitz suchen wir per sofort eine selbständige und zuverlässige Persönlichkeit im Bereich Fuhrpark:

Aufgaben

Allgemeine Bürotätigkeiten (wie z.B.: Fakturierung, Reklamationsbearbeitung, Ablage & Archivierung)

Unterstützung der Tourendisposition

Kommunikation mit Kunden und Unternehmern sowie Fahrern und Spediteuren

Kontrollaufgaben von z.B. Liefertemperatur, Lieferkommentare, Vorkühltemperatur etc.

Auftragserstellung für Auslandsabwicklungen sowie Anforderung von Zollpapieren

PDA Verwaltung

Anforderungen

Kaufmännische Ausbildung & erste Berufserfahrung

Gute EDV-Anwenderkenntnisse (MS-Office v.a. Excel), Erfahrung mit SAP von Vorteil

Belastbarkeit und Zuverlässigkeit

Strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise

Service- und Kundenorientierung sowie Teamgeist

Wir bieten eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit in einem dynamischen und internationalen Umfeld verbunden mit der Möglichkeit zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung.

Das kollektivvertragliche Mindestbruttojahresgehalt (Beschäftigungsgruppe 3 im 1. Berufsjahr) beträgt bei 38,5 Std. € 22.204,--. Je nach Qualifikation und Erfahrung ist eine marktkonforme Überzahlung selbstverständlich möglich und vorgesehen.

Bitte sende deine aussagekräftigen Unterlagen per E-Mail an:

Lekkerland Handels- und Dienstleistungs GmbH

z.Hd. Barbara Pichler

Handelsstraße 1, A-2630 Ternitz

Email: jobs@lekkerland.at

