Das Landestheater Niederösterreich in St. Pölten ist als Sprechtheater mit eigenem Ensemble und hochkarätigen Gästen und Gastspielen sehr gut etabliert. In den beiden Spielstätten werden neben Eigen- und Koproduktionen auch internationale Gastspiele, Lesungen, Kinderund Jugendtheater, das Literaturfestival Blätterwirbel und diverse Zusatzveranstaltungen geboten. Neben einem umfangreichen Vermittlungsprogramm versteht sich das Landestheater Niederösterreich auch in Zusammenhang mit dem Peter-Turrini DramatikerInnen-Stipendium als Vermittler und Plattform zeitgenössischen Literaturschaffens.

Am Standort in St. Pölten sucht das Landestheater Niederösterreich als Karenzvertretung eine/n Schneider/in (Teilzeit, 20 Wochenstunden, Eintritt: ehebaldigst, spätestens am 02.01.2018, befristet für mindestens 1 Jahr)



Ihr Aufgabengebiet:

Herstellung von Damen- und Herren-Kostümen sowie diversen Kostümteilen für Theaterproduktionen

Herstellung von diversen genähten Bühnenbildelementen

Ihre fachliche Qualifikation:

Abgeschlossene Berufsausbildung und mehrjährige Berufserfahrung (vorwiegend am Theater) in Damen- und Herren-Schneiderei

Ihr persönliches Profil:

Künstlerisches Einfühlungsvermögen und Interesse am Theater

Selbstständiges Arbeiten und Zuverlässigkeit

Belastbarkeit, Flexibilität und hohe Einsatzbereitschaft

Bereitschaft zur Weiterbildung

Bereitschaft zu Überstunden

Arbeitszeiten: 5 Tage pro Woche, Montag bis Freitag

Dienstort: Landestheater Niederösterreich, Rathausplatz 11, St. Pölten

Ihr Arbeitsplatz in St. Pölten ist durch regelmäßige Zugverbindungen von und nach Wien Hauptbahnhof/Wien Meidling bzw. Wien Westbahnhof sehr gut erreichbar (mit rund 30 Minuten Zugfahrt).

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften sind wir zur Angabe eines Mindestgehalts verpflichtet, das für diese Position laut Kollektivvertrag bei einem Monatsgehalt von EUR 861,92 brutto für 20 Wochenstunden liegt. Eine Gehaltsvereinbarung wird in Abhängigkeit von Qualifikation und Vordienstzeiten getroffen.

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten Team und ein gutes Betriebsklima sowie attraktive Unternehmensbenefits: freie bzw. vergünstigte Tickets für die Veranstaltungen und Ausstellungen der Betriebe unserer Unternehmensgruppe mit der „NÖKUCard“, Essensgutscheine für umliegende Gastronomie sowie einen Fahrtkostenzuschuss für Ihre öffentliche Anreise zum Dienstort. Außerdem bieten wir Ihnen individuelle und bedarfsorientierte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 10.12.2017 z. H. Frau Irene Schiller.

Nutzen Sie dazu die Möglichkeit einer Online-Bewerbung direkt über unser

Online-Jobportal unter www.noeku.at/jobs.

Wir bitten um Verständnis, dass Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass der Bewerbung entstehen, nicht vergütet werden können.