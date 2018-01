Wir sind mit dem i n e o Siegel ausgezeichnet. Das bedeutet - wir integrieren die Lehrlinge Vorbildhaft in unser Unternehmen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Lerntechniken, Maschinen, Werkzeuge und Lernbehelfe unterstützen wir Deinen Erfolg aktiv. Ehemalige Lehrlinge sind bei uns in der Geschäftsführung und in wichtigen Schlüsselpositionen. Wir handeln engagiert, sind offen für Neues und blicken beim Thema Lehrlingsausbildung über den Tellerrand. Aufgrund unseres Umfangreichen Leistungsangebotes bilden wir Lehrlinge in den Bereichen, Elektrotechnik, Elektro- und Gebäudetechnik, Betriebslogistikkaufmann/-frau, Einzelhandelskaufmann/-frau, und Elektro- und Elektronikberatung, aus.

Deine Leistung wird bei uns belohnt. Es gibt Prämien bei gutem Berufsschulzeugnis, sehr gute Verdienstmöglichkeiten und ausgezeichnete Karrierechancen. Wenn Du Reisebereitschaft zeigst wirst Du ganz Österreich entdecken. Unabhängig vom Geschlecht, kulturellen Hintergrund oder einer möglichen Beeinträchtigung. Entdecke Deine Stärken!

Aktuell suchen wir



ElektrotechnikerIn - 3,5 Jahre + Zusatzmodul 0,5 Jahre

HKLS-TechnikerIn - 3 Jahre + Zusatzmodul 1 Jahr

Einzelhandelskaufmann/-frau - 3 Jahre

Deine Bewerbung kannst Du persönlich abgeben, oder per E-Mail oder Postweg bis spätestens 16. Februar 2018 an uns senden. Mehr Infos über uns findest du auf der Webseite www.kammerhofer.at

Elektro Kammerhofer Ges.m.b.H

Zirerstraße 7, 4400 Steyr

+43 7252/891, office@kammerhofer.at