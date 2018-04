STELLENAUSSCHREIBUNG

Die Marktgemeinde Prottes beabsichtigt die Aufnahme eines(r)

Vertragsbediensteten im Verwaltungsfach- und Rechnungsdienst

mit einem Beschäftigungsausmaß von 25 bis 30 Wochenstunden.

Eine spätere Eröhung des Beschäftigungsausmaßes ist grundsätzlich möglich.

ANSTELLUNGSERFORDERNISSE

1. Österreichische Staatsbürgerschaft oder Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedstaates

2. Vorzugsweise erfolgreich abgelegte Reifeprüfung oder Abschluss einer technischen bzw. kaufmännischen Ausbildung

3. Dienstprüfung bzw. Bereitschaft zum Abschluss der erforderlichen Dienstprüfung und von spezifischen Gemeindefachkursen (lfd. Weiterbildung)

4. Ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

5. Sehr gute EDV-Kenntnisse (Microsoft Office) und Grundkenntnisse in der Buchhaltung

6. Persönliche Eignung, Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und Selbstständigkeit, freundliches und gepflegtes Auftreten im Umgang mit BürgerInnen und Behörden, Flexibilität, Teamfähigkeit und Interesse an Öffentlichkeitsarbeit sowie an der Abwicklung von Projekten

7. Einwandfreies Vorleben (Strafregisterbescheinigung)

8. Abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst bei männlichen Bewerbern

9. Führerschein B



Die Anstellung erfolgt nach den Bestimmungen des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1976, LGBl. 2420 in der derzeit geltenden Fassung. Das Dienstverhältnis wird vorest auf Dauer von 6 Monaten abgeschlossen (Probezeit).

Schriftliche Bewerbungen sind unter Anschluss eines Lebenslaufes mit Foto und den entsprechenden Zeugnissen und Befähigungsnachweisen bis 30. Mai 2018 an die Marktgemeinde Prottes, 2242 Prottes, Hauptplatz 1, z.H. Amtsleiter Robert Bierleitgeb zu richten.