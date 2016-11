Wir sind ein international erfolgreiches Markenartikelunternehmen mit Sitz des österreichischen Vertriebs in Linz. Unser Unternehmen ist in Österreich mit bekannten Marken, wie z. B. „edoo“, „NUR DIE“ und „NUR DER“, beim Verbraucher und im Lebensmittel- und Drogeriefachhandel fest etabliert. Für unseren Vertriebsaußendienst suchen wir im Großraum St. Pölten / Amstetten für die Region Niederösterreich eine/-n

Bezirksleiter/-in

Das Aufgabengebiet umfasst die qualitative Betreuung der Regal- und Aktionsplatzierungen in dem zugeordneten Gebiet. Ferner sind Sie für die Erstellung neuer Aufträge und die Verräumung der Ware sowie die sachgerechte Reklamationsund Retourenbearbeitung verantwortlich.

Als ideale/-r Bewerber/-in verfügen Sie über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und Berufserfahrung im Außendienst oder Verkauf. Sie sind belastbar, flexibel, haben ein selbstsicheres und gewandtes Auftreten sowie Freude am Umgang mit Menschen.

Zur Ausübung der Tätigkeit wird unsererseits ein Firmenfahrzeug gestellt, welches im Rahmen der gesetzlichen Steuervorschriften auch privat genutzt werden kann.

Wenn Sie Interesse an dieser interessanten Position haben, senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen – die wir selbstverständlich vertraulich behandeln – unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung an unser Büro in Linz:

Hanes Austrai GmbH

z. Hd. Frau Natascha Wolfik

Lastenstr. 38, A-4020 Linz

Telefon: +43 732 660 650-15

E-Mail: natascha.wolfik@hanes.com

www.nurdie.com