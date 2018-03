Als Service- und Dienstleistungszentrale für mittelständische Baumeister-Betriebe aus NÖ und W mit Sitz in St. Pölten sind wir seit mehr als 25 Jahren erfolgreich tätig. Neben unserem Kerngeschäft im Einkauf bieten wir unseren Kunden auch Rechnungswesen, Fakturierung, Personal- und Organisationsentwicklung sowie viele andere Serviceleistungen an. Wirken Sie mit am Fortschritt unseres Unternehmens und verstärken Sie unser Team ab sofort als

Einkaufsmitarbeiter (m/w)

Dienstort St.Pölten / Vollzeit / für sofortigen Eintritt

Ihre Aufgabenbereiche:

Entgegennahme von Preisanfragen/Bestellungen im telefonischen Kundenkontakt

Erteilung von Auskünften /kaufmännische Beratung / Erstellung von Preisspiegeln

Abwicklung von Bestellungen für den Kunden

Organisation von Rahmen-/Sammelbestellungen sowie Aktionen

Archivierung und div. administrative Aufgaben

Unser PLUS als Arbeitgeber:

Angenehmes Arbeitsklima

Abwechslungsreiches Aufgabengebiet

Kollegiales Team

Ihr Profil:

Kaufmännische Ausbildung und kaufmännisches Verständnis

Baustoff – und/oder Branchenkenntnisse

mindestens 2 bis 3 Jahre Berufserfahrung

MS Office-Kenntnisse

Verhandlungsgeschick und Verantwortungsbewusstsein

Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit im vorwiegend telefonischen Kundenkontakt

Exakte und sorgfältige Arbeitsweise

Ausgeprägte Dienstleistungsmentalität

Teamfähigkeit

Diese Position unterliegt dem Kollektivvertrag und ist bei einer Vollzeitanstellung mit einem Bruttomonatsgehalt von € 2.100,00 dotiert. Bei entsprechender Qualifikation ist eine Überzahlung möglich.

Wenn Sie dem Profil entsprechen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung an: sandra.munk@abau.at

Austria Bau NÖ/W e.Gen.

Dr. Mical-Gasse 12

3100 St. Pölten

www.a-bau.at