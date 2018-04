Wir sind ein mittelständisches Handelsunternehmen in der Baumarkt- und Baustoffbranche und die erste Adresse, wenn es um Fachberatung und Kundenservice geht.

Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die fachgerechte Beratung und Verkauf, Mengenermittlung und Angebotslegung, Warenübernahme, Warenpräsentation und die Preisauszeichnung.

Sie verfügen über einschlägige Vor- bzw. Fachkenntnisse in diesem Bereich, haben Erfahrung im Verkauf und der Umgang mit Menschen bereitet Ihnen Freude.

Wir bieten Ihnen:



Eine unbefristete Vollzeitposition in einer 5-Tage-Woche von Montag bis Samstag.



Bei Interesse an einer zukünftigen Mitarbeit im Team von Baumarkt Nadlinger senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an: Doris Miedinger, d.miedinger@nadlinger.at.