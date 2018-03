6 Sortimentsbereiche. Eine kompetente Kraft.

Vorausgehen statt folgen. Das ist der Anspruch von OBI. Immer wieder neue Wege zu beschreiten ist unser Erfolgsrezept. In Deutschland und Österreich sind wir damit bereits die Nr. 1 unter den Bau- und Heimwerkermärkten geworden. In Europa gehören wir zur Spitze. Heimwerker in 11 europäischen Ländern finden in über 650 OBI Märkten genau das, was sie suchen. Qualität, Auswahl, Rat und Tat. Dafür ziehen jeden Tag über 48.000 engagierte Mitarbeiter gemeinsam an einem Strang. Dazu bietet OBI beste Aufstiegschancen, internationale Perspektiven und intensive Weiterbildungsprogramme. Wir suchen Menschen, die mit uns vorangehen möchten.

Für unseren OBI Markt in Amstetten suchen wir Sie als:

Fachverkäufer (m/w) Baumarkt für die Warenbereiche Sanitär, Bauen und Holz, in Vollzeit

Ob Baustoffe, Span- oder Gipskartonplatte, Sanitäranlagen oder Holz und Holzzuschnitte – Sie beraten unsere Kunden in allen Fragen kompetent und haben oft noch den ein oder anderen guten Tipp parat. Sie gehen mit offenen Augen durch den OBI Markt und sehen, was zu tun ist. Zusammen mit Ihren Kollegen machen Sie ihn zu einer beliebten Anlaufstelle für unsere Kunden.

Unser Angebot: Für die angeführte Position gilt ein kollektivvertragliches Bruttojahresgehalt von € 22.204,–. Abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung besteht die Bereitschaft zur Überzahlung. Zusätzlich bieten wir variable Prämienregelungen und attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten.

Ihre Aufgaben:

Kundenorientierung leben

aktiv verkaufen

Warensortimente pflegen

Werbeware präsentieren

kaufmännisch handeln

Ihr Profil:

kaufmännische oder handwerkliche Ausbildung

vertiefte Sortimentskenntnisse in vielen Bereichen des Baumakts

hohe Kundenorientierung und ausgeprägtes Verkaufstalent

Freude am Umgang mit Menschen

Spaß an der Arbeit im Team

OBI Markt Amstetten I Ihr Ansprechpartner: Josef Zach

Sprechen Sie uns an oder bewerben Sie sich unter: marktleitera015@obi.at

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!