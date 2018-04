Die Fleischhauerei Hofmann in Hollabrunn ist seit über 125 Jahren dafür bekannt, typische Weinviertler Fleisch- und Wurstspezialitäten herzustellen.

Wir suchen:

Fleischer/in mit Erfahrung in der Füllerei



Anforderungsprofil:

Abarbeiten der Produktionspläne

Einhalten der Arbeitsvorschriften

Sicherstellung der Produktqualität

Einhaltung der Produktionssicherheit und Hygienevorschriften

Überwachung der Maschinen und Werkzeuge



Ihr Profil:

Ausbildung als Fleischer von Vorteil

praktische Erfahrung in der Füllerei

verantwortungsbewusst und belastbar

Selbständiges, genaues und eigenverantwortliches Arbeiten



Wir bieten Ihnen:

Eine interessante und herausfordernde Beschäftigung in einem handwerklichen Familienbetrieb und einen sicheren Arbeitsplatz im Herzen von Hollabrunn

Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem professionellen und kompetenten Arbeitsumfeld

gutes Arbeitsklima

Mindestgehalt € 2.000 brutto/Monat, je nach Qualifikation und Berufserfahrung ist eine marktkonforme Überbezahlung gegeben



Arbeitszeit:

Montag - Freitag 40 Stunden/Woche

Arbeitsbeginn zwischen 5:00 und 6:00 Uhr



Wir freuen uns über Ihre Bewerbung inkl. Lebenslauf mit Foto per Email an job@fleischhauerei-hofmann.at oder schriftlich an Fleischerei Hofmann GmbH, Sparkassegasse 26-28, 2020 Hollabrunn