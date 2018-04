Wir sind ein mittelständisches Handelsunternehmen in der Baumarkt- und Baustoffbranche und die erste Adresse, wenn es um Fachberatung und Kundenservice geht

Als erste Anlaufstelle für unsere KundInnen sind Sie für Auskünfte zuständig,ein freundliches Auftreten und die Freude am Kontakt mit unseren KundInnen ist Grundvorraussetzung.

Sie verfügen bevorzugt über ein sehr gutes Zahlengefühl und haben Freude an der konzentrierten und genauen Arbeit mit Zahlen. Darüber hinaus zeichnen Sie sich durch freundliches Auftreten, Kundenorientierung, Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft aus.

Eine unbefristete Vollzeitposition in einer 5-Tage-Woche von Montag bis Samstag.



Bei Interesse an einer zukünftigen Mitarbeit im Team von Baumarkt Nadlinger senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an: Doris Miedinger, d.miedinger@nadlinger.at.