Seit mehr als 30 Jahren sind wir als Aluminium-Großhändler tätig und beliefern unsere Kunden in mehr als 60 Länder weltweit. Unser Produktportfolio enthält Standard- und Spezialprofile, Zaunsysteme, Fittings und Bleche aus Aluminium. Mit unseren rund 90 Mitarbeitern legen wir großen Wert auf Kundenzufriedenheit, höchste Qualität unserer Produkte und erstklassigen Service in allen Bereichen.

Eine spannende Lehrzeit wartet auf dich!

Als Betriebslogistik-kaufmann/-frau erhältst du bei uns in drei Jahren Lehrzeit einen gründlichen Einblick in die Logistik im Großhandel. Wir führen dich in unsere logistischen und administrativen Abläufe von der Warenübernahme bis hin zur Tourenplanung ein.

Dabei lernen wir dir beispielsweise

Waren entgegennehmen und kontrollieren

Qualitätskontrollen durchführen

Lagerbestände führen und überwachen

Waren bereitstellen und für den Versand vorbereiten

Einteilung der täglichen Zustelltour

Mitwirkung bei der Erstellung von betrieblichen Lagerlogistikkonzepten

Deine Qualifikation

Positiver Pflichtschulabschluss (9. Schulstufe)

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Spaß am Umgang mit Waren und der Arbeit im Lager

Gute körperliche Verfassung

Logisches Denken und Organisationstalent

Technisches Verständnis und Teamgeist

Lernstationen

Jobrotation in der Warenübernahme, Kommissionierung, Verpackung, Toureneinteilung, Beschaffung und Qualitätskontrolle

Weiterbildungshighlights

Externe und interne Weiterbildungsmöglichkeiten

Teilnahme an Auslandspraktika

Produktschulungen

Zusätzliche Informationen

Lehrstelle

Dienstort: Neunkirchen, Niederösterreich

Für die ausgeschriebene Lehrstelle wird im 1. Lehrjahr eine Lehrlingsentschädigung von € 590,– brutto/Monat entsprechend dem Kollektivvertrag bezahlt

Du suchst eine Lehrstelle in einem global agierenden Unternehmen? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung per Mail mit Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Foto und Zeugnissen der 8. und 9. Schulstufe an:

Frau Maria Hatzl | M.Hatzl@blecha.at