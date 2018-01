Seit mehr als 30 Jahren sind wir als Aluminium-Großhändler tätig und beliefern unsere Kunden in mehr als 60 Länder weltweit. Unser Produktportfolio enthält Standard- und Spezialprofile, Zaunsysteme, Fittings und Bleche aus Aluminium. Mit unseren rund 90 Mitarbeitern legen wir großen Wert auf Kundenzufriedenheit, höchste Qualität unserer Produkte und erstklassigen Service in allen Bereichen.

Deine Aufgaben

Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung

Buchhaltung laufender Geschäftsfälle (Kassabuch, Eingangsrechnungen, Mahnwesen,...)

Kontenabstimmung

Zusammenfassende Meldung, Intrastat

Allgemeine administrative Tätigkeiten

Unterstützung bei Statistiken, Anlagenbuchungen, Controlling, Buchungen bis Rohbilanz

Deine Qualifikation

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Lehre, HAK, FH, ...)

Mehrjährige Berufserfahrung erwünscht

Gutes Zahlenverständnis

Schnelle Auffassungsgabe

Genaues Arbeiten

Zuverlässigkeit

Selbstständigkeit

Unser Angebot

Du bist Teil unseres Teams in der Buchhaltung und verantwortlich für die ordentliche Verbuchung unserer Zahlen. Die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie die Verbuchung von laufenden Geschäftsfällen gehören für dich zum Tagesgeschäft und erledigst du mühelos. Dein gutes Zahlenverständnis und deine Genauigkeit setzt du bei allen zusammenfassenden Meldungen, Auswertungen und innergemeinschaftlichen Handelsstatistiken immer wieder positiv ein. Mit deiner Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit kümmerst du dich um allgemeine administrative Tätigkeiten in der Buchhaltung. Deine schnelle Auffassungsgabe sowie Loyalität runden dein Profil ab. Eingebunden in ein gut eingespieltes, professionelles und kollegial arbeitendes Team bereicherst du unser Unternehmen.

Das hast du dir echt verdient

Wir bieten dir eine leistungsgerechte Bezahlung ab EUR 22.204,00 brutto/Jahr. Eine Überbezahlung ist möglich, abhängig von deiner Qualifikation und Erfahrung. Darüber hinaus gibt’s bei uns zahlreiche Benefits!

Deine Benefits

Große und helle Büroräumlichkeiten

Ein ergonomischer Arbeitsplatz

Interne und externe Schulungen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten

Betriebliche Gesundheitsförderung (Gymnastikkurs, Massagen, Betriebsarzt, Firmen-Fußballverein FC Blecha)

Mineralwasser

Mitarbeiter-Parkplätze

Möglichkeit für ein warmes Mittagessen

Firmensitz am Stadtrand von Neunkirchen in ruhiger Umgebung

Monatliches Lebensmittelpaket

Ein respektvoller Umgang miteinander

Freundliche Kollegen und ein angenehmes Arbeitsumfeld

Flache Hierarchien

Betriebsveranstaltungen (Mitarbeiterfest, Grillfeiern, u. v. m.)

Betriebsausflüge, Incentives und Sportevents

Du suchst eine anspruchsvolle Herausforderung in einem global agierenden Unternehmen?

Bereichere unser Team und bewirb dich!



Bitte sende uns deine Bewerbung ausschließlich per E-Mail an

Frau Maria Hatzl | M.Hatzl@blecha.at