Ihr Aufgabengebiet:

Kommissionierung, Warenannahme und Kontrolle

Auftragsbearbeitung im EDV System

Warenlager: Kontrolle, Hygiene, Inventur

Ihr Profil:

Fachliche Berufserfahrung (Fleischer/in, Koch/Köchin)

Selbständige, genaue Arbeitsweise & körperliche Belastbarkeit

Mathematische Grundrechnungsarten ohne Taschenrechner

Einwandfreies Leumundszeugnis, einwandffreie Hygiene und Sauberkeit

Genauigkeit, Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein

Arbeitszeit:

Montag-Freitag 40 Stunden/Woche, von 4:00 bis 13:00 Uhr

Wir bieten Ihnen:

Eine Beschäftigung in einem handwerklichen Betrieb im Herzen von Hollabrunn

Mindestgehalt € 1.800 brutto/Monat, je nach Qualifikation und Berufserfahrung ist eine marktkonforme Überbezahlung gegeben

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per e-mail an job@fleischhauerei-hofmann.at at oder schriftlich an Fleischerei Hofmann GmbH, Sparkassegasse 26-28, 2020 Hollabrunn