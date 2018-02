METRO AG ist, als führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel, in 35 Ländern mit mehr als 750 Großmärkten aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter und Umsätzen von 30+ Mrd. EUR. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für lokale und internationale Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Seit einigen Jahren sind wir auch im FSD-Food Service Delivery aktiv wo wir jährlich wachsen. In Österreich sind wir unbestritten die Nr. 1 im Cash & Carry Geschäft. Wer im Handel so erfolgreich ist, braucht hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter/innen.

Wir suchen für unser Head Office in Vösendorf eine/n

MitarbeiterIn für unser Bestellbüro – Vollzeit

Wir wachsen...

...und suchen zur Verstärkung unseres Teams für unser Bestellbüro,

eine/n MitarbeiterIn Vollzeit (38,5 Std.),

die/der gerne im Rahmen der Bestellbüro-Öffnungszeiten im Schichtdienst arbeitet: MO-FR: frühester Beginn 4:30/5:30 Uhr - spätestes Ende 19:30 Uhr; SO+Feiertage fallweise 16:00-22:00 Uhr

die/der gerne als erste kundenfreundliche Anlaufstelle zur Bestellannahme für unsere Bestandskunden fungiert. (KEINE Telefonakquisition)

Ihre Voraussetzungen:

einschlägige Berufserfahrung vorzugsweise aus dem Lebensmittelhandel, Gastronomiebereich, Callcenter und/oder Bestellabwicklung;

erste Erfahrung in der Büroorganisation wünschenswert, jedoch nicht zwingend notwendig

hohe Kunden- und Serviceorientierung

Kontaktfreude und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

Lern- und Leistungsbereitschaft

zeitliche Flexibilität

gutes Zahlengefühl, Genauigkeit und Einsatzbereitschaft

rasche Auffassungsgabe

sehr gute MS-Office-Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit PC

Deutschkenntnisse der Tätigkeit entsprechend

Führerschein und eigener PKW

Wir bieten:

sehr gutes Arbeitsklima in einem dynamischen Team

geregelte Zeiteinteilung durch Schichtbetrieb

Einschulung zur Erlangung von Waren- und Großhandelskenntnissen

Wir bieten ein marktkonformes monatliches Bruttogehalt ab EUR 1.800. Das tatsächliche Gehalt vereinbaren wir im persönlichen Gespräch, wo Ihre Qualifikation und Berufserfahrung relevant sind.

Position frei ab: sofort

Metro Cash & Carry Österreich GmbH

Großmarkt Vösendorf

z.H. Fr. Rehm Susanne

Metro Platz 1

2331 Vösendorf

Tel.: +43 (0800) 206200-1051