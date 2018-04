We are hiring

Fullstack Developer (w/m)

Was wir machen: Wir sind ein Softwarehersteller, der seit über 19 Jahren erfolgreich Korrespondenzsysteme entwickelt. Mit unseren Lösungen kommunizieren unsere Kunden mit deren Endkunden. unsere Produkte sind aktuell in 16 europäischen Ländern im Einsatz.

Was du mitbringst: Du liebst coden, versuchst neue Dinge, bist neugierig? Wir suchen Dich! Du hast Erfahrung in mindestens zwei Programmiersprachen (z.B.: C, C++, Java, Go, Ruby, JavaScript, Perl, etc.).

Was wir bieten: leistungsbezogene Entlohnung, flexible Arbeitszeiten, das Wunschbetriebssystem, Mobiltelefon und Notebook sowie junge Kollegenschaft.

Gehalt: EUR 2.393,--brutto pro Monat, nach oben hin offen.

Kontakt

Andrea Gruber

Andrea.Gruber@DocuMatrix.com

0699 19 02 65 29