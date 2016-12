Wir sind Österreichs führender Komplettanbieter von Verpackungsdienstleistungen beginnend bei der Produktion und Lieferung von Verpackungsmitteln, über die Verpackungstätigkeit, bis hin zur Lagerung und Dokumentation für Maschinen- und Anlagenbaubetriebe.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zum ehest möglichen Eintritt eine/n Vollzeitkraft an unserem Produktionsstandort in Ramsau in Niederösterreich als IT-Mitarbeiter/in

Ihre Aufgaben:

Erstellung von zentralen Abfragen und Reports aus ERP, BMD, Access und Microsoft SQL

Anwendersupport

Vorbereitung und Ausführung von Anwenderschulungen im Bereich ERP und MS Office

Dokumentation von Abläufen

Unterstützung und Vertretung bei der Client- & Serveradministration

Ihr Profil:

Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule (HTL) oder FH, Uni

Erfahrung mit ERP (Microsoft Navision) und Serveradministration

Strukturierte/analytische Arbeitsweise

Hohe Lernbereitschaft, Teamfähigkeit und Eigenmotivation

Wir bieten:

Ein interessantes Aufgabengebiet in einem erfolgreichen, internationalen Unternehmen

Laufende Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Entlohnung nach KV (€1761,69 brutto) auf Vollzeitbasis, Überzahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung möglich

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Foto und Zeugnissen senden Sie bitte an:

Rieder Kistenproduktion GmbH

z. Hd. Herrn Christian Teis

Gaupmannsgraben 1

3172 Ramsau

jobs@rieder-r.com