Wir sind mit 42 Jahren Erfahrung der langjährige Spezialist in den Bereichen Leitern, Gerüste, Treppen, Zäune, Türen, Balkone und Geländer sowie Spezialkonstruktionen in Zentral- und Osteuropa, mit Stammsitz in Purgstall an der Erlauf!

Allen unseren Mitarbeitern bieten wir

interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit Daueranstellung

ein gesichertes Einkommen

Arbeit innerhalb eines jungen und dynamischen Teams

Weiterbildungsmöglichkeiten

kollegiale Unternehmenskultur

Ergreifen Sie jetzt die Chance für eine Daueranstellung und werden Sie Teil eines dynamisch wachsenden Unternehmens!

Lieferfahrer & Lagerarbeiter (m/w)

Führerschein der Klasse B bzw. C+E erwünscht

Technisches Verständnis und gesunder Hausverstand

Eine interessante und abwechslungsreiche Arbeit

idealerweise erste Erfahrungen als Lagerarbeiter bzw. Lieferfahrer

Das Jahresbruttogrundgehalt (Vollzeit) beträgt laut Kollektivvertrag € 22.204,-

Überbezahlung abhängig von beruflicher Qualifikation und Erfahrung!

Bewerbungen an: Julia Reisenbichler

Tel.: 07489 / 7000-10 | bewerbung@josefsteiner.at

Weitere Infos zu den einzelnen Stellen und Jobs finden Sie auf www.josefsteiner.at/jobsundkarriere

Josef Steiner

Oberndorferstraße 54

3251 Purgstall

Tel.: 07489/7000-0

info@josefsteiner.at

www.josefsteiner.at