Spannende & abwechslungsreiche Aufgaben in der Medienbranche. Sie interessieren sich für Zeitungsberichterstattung und haben Freude am Umgang mit Menschen, dann sind Sie bei uns richtig! Die NÖ Nachrichten suchen eine/n:

Marketing-Mitarbeiter/in für den Bereich St. Pölten

Aufgaben:

• Administrative und organisatorische Tätigkeiten

• Stammdatenpflege

• Abwicklung allgemeiner Sekretariatstätigkeiten

• Vor- und Nachbereitung von Marketingaktionen

Ihr Profil:

• Sicherer MS-Office-Umgang

• Kontaktfreudigkeit

• Absolute Zuverlässigkeit

• Sehr gute Rechtschreibkenntnisse und Umgangsformen

• Eigenverantwortliches Arbeiten



Wir bieten Ihnen neben einem Fixgehalt von € 647,57 brutto/Monat auf Basis von 15 Wochenstunden ein interessantes und vielfältiges Aufgabengebiet.



D a s N i e d e r ö s t e r r e i c h i s c h e P r e s s e h a u s

Bewerbungsunterlagen an:

Marketing, Irmgard Mahowsky, MA

Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten

E-Mail: i.mahowsky@noen.at