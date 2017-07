Spannende & abwechslungsreiche Aufgaben in der Medienbranche.

Sie interessieren sich für Zeitungsberichterstattung und haben Freude am Umgang mit

Menschen, dann sind Sie bei uns genau richtig! Die NÖ Nachrichten suchen eine/n

Sekretär/in Teilzeit (20 Std.) für die Mistelbacher NÖN



Ihr Profil:

kaufmännische Ausbildung und Erfahrung

ausgezeichnete PC-, Deutsch- und Rechtschreibkenntnisse

strukturierte und selbstständige Arbeitsweise

Organisationstalent

Zuverlässigkeit

Durchsetzungsvermögen

Einsatzbereitschaft

freundliches Auftreten

gutes Zahlenverständnis

Unser Angebot:

Diese Position basiert auf einer Teilzeitbeschäftigung. Das Bruttogehalt für 20 Stunden beträgt Euro 1.016,35.



D a s N i e d e r ö s t e r r e i c h i s c h e P r e s s e h a u s

Wenn Sie in einem erfolgreichen Team mitarbeiten möchten, dann bewerben Sie sich via unserem Jobportal www.noep.at