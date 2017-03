Die NÖ Nachrichten suchen

zwei Redakteure/Innen

für den Raum Wr. Neustadt, Neunkirchen und Baden

Ihr Profil:

Praxiserfahrung im journalistischen Bereich

strukturierte und selbstständige Arbeitsweise

hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität

Das Mindestgehalt gemäß Kollektivvertrag beträgt ab € 2.765,61 brutto/Monat (Basis Vollzeit, 38-Stunden-Woche) plus Pauschalen

D a s N i e d e r ö s t e r r e i c h i s c h e P r e s s e h a u s

Bewerbungen bis Freitag, 7. April an

NÖ Pressehaus Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H.

z. Hd. Margit Leitner, Assistenz Chefredaktion

Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, chefredaktion@noen.at