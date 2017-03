Jungbunzlauer

Wir sind ein international tätiges Unternehmen auf dem Gebiet der Biotechnologie. Für unser Werk Pernhofen, in der Nähe von Laa an der Thaya, suchen wir zur Verstärkung unseres Teams im Rohstoffeinkauf eine/n MITARBEITER/IN IN DER MAISANNAHME mit Leistungsorientierung und Teamgeist, gerne auch Schulabgänger mit Ehrgeiz und Lernwillen.

Aufgaben:

Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten in der Maisannahme mit hoher Verantwortung

Eigenverantwortliche Eingabe der Mengen am PC (SAP)

Rotierende Aufgaben in der Maisannahme und Verladung

Aktive Mitarbeit bei allen Aufgaben innerhalb des Teams

Ihr Anforderungsprofil:

Abgeschlossene Lehr- oder Berufsausbildung

Saubere, schnelle und genaue Arbeitsweise

Körperliche Fitness und Belastbarkeit

Eigener PKW für selbständige Anreise zum Werk nötig

Gute PC Kenntnisse, Führerschein F von Vorteil

Leistungsorientierung, Teamfähigkeit und Eigenverantwortung setzen wir bei unseren Mitarbeitenden voraus. Persönliche Flexibilität und Lernwille bringen Sie bei uns weiter.

Wir bieten Ihnen ein Bruttomonatsgehalt von mind. € 1.905,- sowie zusätzliche Sozialleistungen eines großen Unternehmens.

Reizt Sie eine neue Herausforderung mit Aufstiegschancen? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Foto und Zeugnissen an:

Jungbunzlauer Austria AG

Werk Pernhofen

2064 Wulzeshofen

Personalabteilung

oder per e-Mail an: bewerbungen.at@jungbunzlauer.com